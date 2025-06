Milan-Cremonese svelati data ed orario | il ritorno di Allegri sarà …

Il grande ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan sta per avvenire, e il suo debutto contro la Cremonese promette emozioni intense. La data e l'orario sono stati finalmente svelati: preparatevi a vivere un match che potrebbe scrivere un nuovo capitolo di questa spettacolare stagione di Serie A. Non resta che attendere il fischio d'inizio, pronti a tifare per le vostre squadre del cuore!

