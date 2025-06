Milan Chukwueze si diverte in Nigeria giocando nel fango | VIDEO

Samuel Chukwueze, stella del Milan, si gode le vacanze in Nigeria tra divertimento e solidarietà. Nei campi fangosi di Umuhaia, sua città natale, partecipa con entusiasmo alla quarta edizione della "Samuel Chukwueze All Stars Champions League", un torneo benefico che riflette il suo spirito generoso e il forte legame con le radici. Mentre si apprende il suo possibile futuro in Europa, l’attaccante dimostra che, ovunque giochi, il cuore resta grande e autentico.

Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, sta trascorrendo a casa, in Nigeria, le sue vacanze estive. Prendendo parte a un torneo a cui tiene. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Samuel Chukwueze si diverte sui campi fangosi di Umuhaia, la sua città natale in Nigeria, dove sta disputando la quarta edizione della "Samuel Chukwueze All Stars Champions League", un torneo benefico da lui stesso organizzato. L'esterno milanista è sceso in campo con la rappresentativa AC Milan, vincendo 3-2 contro l'Amuzukwu All Stars e dando spettacolo con addosso un'inedita maglia numero undici, che dalle parti di San Siro viene solitamente portata da Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Chukwueze si diverte in Nigeria giocando nel fango | VIDEO

