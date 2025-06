Milan Allegri punta tutto sugli ex | in quota vicino Vlahovic per i bookie calde le piste Rabiot e Chiesa

Il Milan di Allegri si prepara a una rivoluzione in stile Allegri 2.0, puntando su ex Juventus per rinforzare la squadra e sorprendere i tifosi. Con Rabiot e Chiesa in cima alle preferenze dei bookie, il tecnico livornese sta valutando accuratamente queste piste per rinvigorire il roster e riportare i rossoneri ai vertici. L’attesa cresce: sarà davvero l’anno del grande ritorno?

Sta per partire l`Allegri 2.0 al Milan e il tecnico livornese sta pensando a diversi ex Juventus, allenati fino a un anno fa, per rinforzare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Vlahovic Milan - Hernandez Juve: perché lo scambio piace a tutti e quattro. Allegri punta su Dusan, Tudor pensa a Theo: i nodi sono gli ingaggi (soprattutto del serbo), ma i rossoneri possono spalmare lo stipendio dell’attaccante in in arco pluriennale per amm Vai su Facebook

Allegri torna al Milan da head coach all’americana. Presente a Casa Milan, coinvolto sul mercato con Tare e Furlani, punta a vincere subito come fece Conte al Napoli. Giovani da far crescere e veterani come guida. Obiettivo: lo Scudetto [via @tuttosport]. #Mil Vai su X

MILAN - Allegri punta tutto sugli ex: in quota vicino Vlahovic, per i bookie calde le piste Rabiot e Chiesa; Il Milan di Allegri punta Vlahovic: verso il maxi scambio senza precedenti; Vernazza: Allegri va dritto al punto, anzi ai punti. Tutto e subito, di misura o meno non importa.....

Milan pronto a tutto per Granit Xhaka, spunta una contropartita - Lo svizzero ha già dato il suo ok al trasferimento in rossonero ma resta da convincere il club tedesco che non vuole certo svendere. Riporta msn.com

Milan, arriva la punta per Allegri: subito 25 milioni - Il Milan vuole subito chiudere l'affare in attacco per 25 milioni di euro ... calciomercato.it scrive