La recente decisione della Corte costituzionale conferma che l’ingresso e il soggiorno illegale nel nostro Paese rimangono reati punibili, ribadendo la legittimità della normativa vigente. La pronuncia chiarisce la posizione dello Stato sulla materia, respingendo le richieste di depenalizzazione avanzate dalla giustizia amministrativa. Una scelta che sottolinea l’importanza di un sistema di controlli efficace e di un quadro giuridico che tuteli l’ordine pubblico e i diritti di tutti.

L’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è legittima. Lo ha stabilito la Corte costituzionale dichiarando non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione dell’articolo 3 del decreto legislativo numero 8 del 2016, nella part::e in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Migranti, la Corte costituzionale dà ragione al governo. L’ omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano costituisce “mancata attuazione di una parte dell’oggetto della delega contenuta nella legge numero 67 del 2014: trattandosi quindi di delega in minus, non sussiste la violazione dell’articolo 76 della Costituzione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la Consulta dà ragione al governo: l’ingresso e il soggiorno illegale sono sempre reato

