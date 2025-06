Migliaia in piazza Buenos Aires per sostenere l’ex presidente Cristina Fernández | Punita per l’eredità politica

In un'emozionante dimostrazione di forza e solidarietà, migliaia di argentini si sono radunati a Buenos Aires per sostenere Cristina Fernández de Kirchner, condannata per frode e ora agli arresti domiciliari. La piazza ha nuovamente visto il ritorno del peronismo, che si oppone alle decisioni giudiziarie e rivendica il suo ruolo storico. La questione divide l’Argentina, ma la passione popolare non si ferma: quali saranno gli sviluppi di questa controversa vicenda?

Il peronismo è tornato in piazza per sostenere l’ex presidente dell’Argentina Cristina Fernández de Kirchner, condannata per amministrazione fraudolenta ai danni dello Stato a sei anni di carcere e all’interdizione a vita dai pubblici uffici. Mercoledì 18 giugno a Plaza de Mayo a Buenos Aires, migliaia di persone hanno manifestato per appoggiare la leader del Partito Giustizialista che ha iniziato a scontare la pena agli arresti domiciliari. Kirchner non potrà presentarsi come candidata alle elezioni della provincia di Buenos Aires di settembre e alle legislative di ottobre. La sentenza, emessa dalla Corte suprema, ha messo a tacere, per il momento, le differenze del movimento peronista, ancora scosso dalla sconfitta alle presidenziali del 2023 e indebolito dalle correnti interne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migliaia in piazza Buenos Aires per sostenere l’ex presidente Cristina Fernández: “Punita per l’eredità politica”

In questa notizia si parla di: migliaia - piazza - buenos - aires

Il giorno di Leone XIV: i leader mondiali a Roma e migliaia di fedeli già in piazza - Oggi a Roma inizia ufficialmente il pontificato di Papa Leone XIV, con migliaia di fedeli già in piazza e i leader mondiali presenti.

Il centrocampista giallorosso che sogna il ritorno alla Bombonera non nasconde il desiderio di tornare a Buenos Aires insieme alla Joya Vai su Facebook

In migliaia in piazza a Buenos Aires contro il diritto all'aborto; Argentina, migliaia di persone in piazza contro le misure di austerità; Argentina. Migliaia in piazza contro il negazionismo di Milei.

Migliaia in piazza a Buenos Aires per sostenere Kirchner - Organizzazioni politiche, sindacali e sociali e migliaia di cittadini sono scesi in piazza oggi a Buenos Aires in "difesa della democrazia" e per condannare l'attentato subito dalla vicepresidente ... Lo riporta ansa.it

In migliaia in piazza a Buenos Aires contro il diritto all'aborto - (LaPresse) Migliaia di manifestanti si sono radunati a Buenos Aires e hanno chiesto al governo e al parlamento argentino di abolire le attuali leggi che consentono l'aborto volontario. Da msn.com