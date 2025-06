Mieloma multiplo un nuovo farmaco in regime di rimborsabilità

Un'innovazione che fa sperare: Pfizer presenta elranatamab, un nuovo farmaco rimborsabile in Italia per il mieloma multiplo recidivato e refrattario. Dopo l’approvazione di AIFA e la pubblicazione ufficiale, questa terapia rappresenta un passo avanti nel trattamento di questa difficile patologia. Con questa approvazione, si apre una porta importante verso nuove possibilità di cura e miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

MILANO - Un nuovo farmaco sviluppato da Pfizer, elranatamab, dà speranza ai pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario. Dopo l'approvazione di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, e la pubblicazione della determina (GU Serie Generale n. 114 del 19 maggio 2025) il farmaco i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mieloma multiplo, un nuovo farmaco in regime di rimborsabilitÃ

In questa notizia si parla di: farmaco - mieloma - multiplo - regime

21 GIUGNO GIORNATA NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA Una Giornata per informare, sensibilizzare e stare accanto ai pazienti ematologici. SABATO 21 GIUGNO, DALLE 8 ALLE 20, QUARANTA EMATOLOGI RISPON Vai su Facebook

Mieloma multiplo, un nuovo farmaco in regime di rimborsabilità ; Mieloma multiplo, con terapia a 'tre farmaci' triplica la sopravvivenza libera da progressione. #EHA25; Elranatamab rimborsabile in Italia: nuova speranza per i pazienti con mieloma multiplo refrattario.

Mieloma multiplo, un nuovo farmaco in regime di rimborsabilità - Un nuovo farmaco sviluppato da Pfizer, elranatamab, dà speranza ai pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattar ... Come scrive italpress.com

Salute/Approcci terapeutici sempre più specifici per il mieloma multiplo - 114 del 19 maggio 2025), elranatamab è ufficialmente disponibile in Italia in regime di rimborsabilità. Riporta askanews.it