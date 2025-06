Microsoft annuncia che il prossimo Xbox non sarà una console

Microsoft sta rivoluzionando il mondo dei videogiochi annunciando che la prossima Xbox non sarà più una console tradizionale, ma un’innovativa piattaforma gaming unificata e multi-dispositivo. Questa strategia trasforma Xbox in un ecosistema aperto, accessibile ovunque e su qualsiasi dispositivo con Windows. Un passo audace verso l’integrazione totale, che promette di cambiare radicalmente il modo in cui viviamo l’esperienza di gioco e di offrire nuove opportunità agli appassionati di tutto il mondo.

l’evoluzione di xbox: una piattaforma gaming unificata e multi-dispositivo. Recenti dichiarazioni di rappresentanti di Microsoft Xbox indicano un importante cambio di rotta nella strategia della compagnia, con l’obiettivo di trasformare Xbox in una piattaforma di gioco basata su Windows. Questa evoluzione mira a offrire agli utenti la possibilità di accedere ai giochi attraverso diversi dispositivi, senza essere vincolati a ecosistemi chiusi o specifici store digitali. la collaborazione tra microsoft e amd per il futuro delle console. co-engineering dei chip per le prossime generazioni. Durante un nuovo video divulgativo, la presidente di Xbox, Sarah Bond, ha annunciato una partnership strategica con AMD. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Microsoft annuncia che il prossimo Xbox non sarà una console

In questa notizia si parla di: xbox - microsoft - console - annuncia

Xbox e Microsoft celebrano la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità - In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sull'accessibilità, Xbox e Microsoft riaffermano il loro impegno per un gioco accessibile a tutti.

Microsoft ha annunciato con un video che le prossime Xbox saranno mosse da un chip di AMD, dando slancio alla sua prossima generazione di console. Vai su Facebook

Microsoft annuncia di star lavorando con AMD alla prossima generazione di Xbox; Microsoft annuncia una collaborazione con AMD per l'hardware delle prossime piattaforme Xbox, tra cui le console di nuova generazione; Xbox Next Gen prende forma: Microsoft annuncia una partnership pluriennale con AMD!.

Xbox: la nuova console costerà più di 1000 dollari, secondo un leaker - La prossima generazione di Xbox potrebbe segnare una svolta radicale nel mondo del gaming, visto un prezzo di acquisto decisamente alto. Lo riporta msn.com

Xbox sta lavorando alla nuova generazione di console con AMD, annuncia Sarah Bond - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com