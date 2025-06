Michelle Hunziker confessione intima e inaspettata | Con loro nel garage…

Michelle Hunziker si apre come mai prima d’ora, condividendo confessioni intime e sorprendenti sulla sua vita sentimentale. Con la sua spontaneità e ironia, ha rivelato di essere ancora single e ha svelato i suoi “metodi anti-paparazzi” che ora fanno persino loro i complimenti. Un’intervista imperdibile che ci permette di scoprire il lato più autentico della conduttrice, lasciandoci con una sorpresa finale che non puoi perdere...

Michelle Hunziker torna a parlare della sua vita sentimentale e, con la consueta ironia che la contraddistingue, confessa di essere ancora single. Ma la notizia non è solo questa: la conduttrice ha anche svelato i suoi “ metodi anti-paparazzi ”, al punto che ora sono proprio loro a farle i complimenti per la sua abilità nel mimetizzarsi. In un’intervista al programma tedesco Punkt 8, Michelle ha raccontato quanto sia stato complicato, negli anni, costruire una relazione sentimentale sotto gli occhi costanti dei fotografi: “ Gli uomini ne avevano paura e lo capisco ”, ha ammesso con sincerità. Col tempo, però, ha affinato tecniche per eludere i flash: “Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it