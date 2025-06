Michelle Causo il killer lancia un album trap dal carcere

In un gesto che ha sconvolto tutti, il killer di Michelle Causo, detenuto in carcere, lancia un album trap dal carcere stesso. Con una frase provocatoria, "Chi vuole un album fatto tra le sbarre?", e una traccia intitolata "Scusa mamma", l'adolescente condannato per un tragico omicidio si fa sentire ancora una volta, sfidando le regole e alimentando il mistero intorno a questa vicenda drammatica.

«Chi vuole un album fatto tra le sbarre?» scrive il killer di Michelle Causo prima di pubblicare una canzone e una stories dal carcere. Il ragazzo, oggi 19enne, era stato condannato a 20 anni per aver ucciso a coltellate la giovane e abbandonato il corpo in un carrello della spesa a Roma, nel quartiere Primavalle. Il nuovo affronto arriva dai social, con frasi choc, una traccia intitolata "Scusa mamma" e messaggi di sfida condivisi da presunti complici. “Credo che ormai sia completamente ridicolo, ingiusto e vomitevole il fatto che questo ragazzo che ha ucciso mia figlia mi ha tolto la vita a me, a mio marito e al fratello, a tutta la nostra famiglia possa godere ancora di questa libertà ” afferma la madre della giovane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Michelle Causo, il killer lancia un album trap dal carcere

