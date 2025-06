Mic approfondimenti sul tax credit al film di Rexal Ford

La recente attenzione sul tax credit assegnato al film "Stelle della notte" di Rexal Ford ha suscitato interesse e preoccupazione. La Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura si è prontamente attivata per approfondire l'assegnazione di questo incentivo, in un quadro che coinvolge anche la figura controversa di Francis Kaufmann. Se dai controlli emergesse un uso irregolare del credito d’imposta, le conseguenze potrebbero essere significative per il settore e la trasparenza degli aiuti pubblici.

La direzione generale Cinema del ministero della Cultura si è "immediatamente attivata per svolgere ulteriori e necessari approfondimenti" sul tax credit riconosciuto al film Stelle della notte, diretto da Rexal Ford - il nome falso usato da Francis Kaufmann, l'uomo statunitense arrestato in Grecia in merito a madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili. "Se dal loro esito dovesse emergere un uso irregolare del credito d'imposta, oltre alla revoca immediata del beneficio concesso, il produttore verrebbe escluso dai benefici della legge Cinema per 5 anni e le fattispecie emerse verrebbero segnalate ai competenti organi giudiziari".

