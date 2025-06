' Mi scopro d' estate' online l' avviso del Municipio II per incontri sull' educazione emotiva

Quest’estate, il Municipio II apre le porte a un’iniziativa innovativa e coinvolgente: “Mi scopro d’estate”. Un’occasione unica per i giovani residenti di esplorare e potenziare le proprie competenze emotive in un ambiente stimolante e sicuro. La recente indagine di mercato segna il primo passo verso la realizzazione di un progetto pensato per educare, divertirsi e crescere insieme. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile…

È stata pubblicata l'indagine di mercato per la realizzazione del progetto "Mi scopro d'estate", secondo i criteri deliberati dal Consiglio del Municipio II, da svolgersi durante il periodo estivo e rivolto ai minori residenti nel Municipio di età compresa da 6 a 17 anni. Il progetto dovrà.

