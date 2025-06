Mi ha sgridato non ce l’ho fatta più | da Lecce la confessione choc del 21enne che ha ucciso la madre a colpi d’accetta

Una tragedia sconvolgente scuote Lecce: un giovane di 21 anni ha ucciso la madre durante un acceso litigio, portando alla luce una confessione choc e un movente legato a tensioni familiari esplosive. La vicenda, ancora più agghiacciante nelle sue dinamiche, lascia senza parole tutta la comunità . La colpevolezza è stata confermata e il fermo del ragazzo si apre ora a un processo che si preannuncia drammatico.

Il gip del Tribunale di Lecce Valeria Fedele ha convalidato il fermo ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Filippo Manni, 21 anni, accusato dell’omicidio della madre, Teresa Sommario, 52 anni, uccisa a colpi di accetta nella loro casa di Racale, il 17 giugno scorso. Il movente del delitto sarebbe legato ai continui litigi tra madre e figlio, spesso per motivi banali, che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - «Mi ha sgridato, non ce l’ho fatta più»: da Lecce la confessione choc del 21enne che ha ucciso la madre a colpi d’accetta

In questa notizia si parla di: lecce - sgridato - fatta - confessione

L'omicidio in provincia di Lecce: la confessione choc del ragazzo Vai su Facebook

«Mi ha sgridato, non ce l’ho fatta più»: da Lecce la confessione choc del 21enne che; Omicidio a Racale, Teresa Sommario uccisa dal figlio Filippo Manni perché mi aveva rimproverato.

«Mi ha sgridato, non ce l’ho fatta più»: da Lecce la confessione choc del 21enne che ha ucciso la madre a colpi d’accetta - Il gip del Tribunale di Lecce Valeria Fedele ha convalidato il fermo ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Filippo Manni, 21 anni, accusato dell’omicidio della madre, Teresa Somm ... Riporta msn.com

Lecce, uccide la madre con un'accetta, confessa il 21enne: "Mi aveva rimproverato" - Così il figlio davanti al giudice: "Ad un certo punto, mi si è spento tutto", ha assassinato il genitore, Teresa Sommario 52 anni dopo una furiosa lite. Secondo msn.com