Mi ha rimproverato per non averla salutata e l’ho uccisa | il 21enne di Racale confessa omicidio della madre

"Mi ha rimproverato per non aver salutato, ho preso l'ascia e l'ho uccisa": con queste parole Filippo Manni, 21 anni, ha confessato l'omicidio della madre Teresa Sommario, 52 anni, avvenuto a Racale, in Salento. Il giovane è stato arrestato poco dopo in stato confusionale.