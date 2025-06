Mi ha dato un colpo in faccia mi ha rotto gli occhiali | nuova aggressione in strada al deputato Francesco Borrelli

Una nuova aggressione scuote il panorama politico: il deputato Francesco Emilio Borrelli denuncia un episodio violento avvenuto in strada, dove, dopo un acceso confronto, una donna gli ha sferrato un colpo in faccia, rompendo anche i suoi occhiali. La vicenda, documentata in un video su Facebook, solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza degli esponenti pubblici e sul rispetto reciproco nelle piazze.

Nuova aggressione al deputato Francesco Emilio Borrelli. Nella denuncia di Borrelli, pubblicata in video pubblicata su Facebook, una donna, dopo un'accesa discussione, avrebbe colpito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - «Mi ha dato un colpo in faccia, mi ha rotto gli occhiali»: nuova aggressione in strada al deputato Francesco Borrelli

