Mezzetti messaggio ai giovani | Gli esami non finiscono mai non fatevi prendere dall’ansia

Gli esami non finiscono mai, giovani! Non lasciatevi sopraffare dall’ansia: ogni sfida è un’opportunità di crescita. Ricordate le parole di Borsellino e il valore del rispetto, pilastro della nostra convivenza. Scegliete con consapevolezza e cuore. Perché il rispetto – sottolinea il sindaco Mezzetti – si costruisce giorno dopo giorno, diventando la base di un futuro migliore. Non smettete mai di credere in voi stessi e nelle vostre scelte.

"La traccia ispirata a Borsellino era interessante, pure il Gattopardo, anche se impegnativo, ma quarant’anni fa, da maturando, penso avrei optato per il tema sul rispetto". Una scelta che, con una consapevolezza diversa, rifarebbe anche ora. Perché "il rispetto – sottolinea il sindaco Massimo Mezzetti – è il pilastro fondamentale della convivenza civile. Il rispetto delle norme, delle persone, dell’ambiente. Il rispetto, d’altronde, si accompagna alla gentilezza che è stata la parola chiave della mia campagna elettorale. L’ho già detto e lo ribadisco: la gentilezza è un elemento di forza, non di debolezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezzetti, messaggio ai giovani: "Gli esami non finiscono mai, non fatevi prendere dall’ansia"

In questa notizia si parla di: mezzetti - messaggio - giovani - esami

"Apprendiamo con commozione che tra le tracce della prova scritta di italiano per la maturità di quest’anno, vi è un riferimento all’attenzione e alla fiducia che nostro padre riponeva nei giovani. Egli nutriva una enorme speranza nelle future generazioni ed a Vai su Facebook

Mezzetti, messaggio ai giovani: "Gli esami non finiscono mai, non fatevi prendere dall’ansia" - ’ All’epoca non lo conoscevo, ma Ferroni è uno dei più grandi italianisti, ha scritto centinaia di libri e saggi. Secondo ilrestodelcarlino.it

Paolo Borsellino è una traccia della Maturità 2025 col messaggio "I giovani, la mia speranza": di cosa parla - C'è un testo del giudice Paolo Borsellino, "I giovani, la mia speranza", tra le tracce della prima prova dell'esame di Maturità 2025 ... Si legge su virgilio.it