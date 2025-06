Metti una sera a cena in teatro con le Ariette

Se vuoi vivere un’esperienza unica, immergiti in una serata a cena in teatro con le ariette, dove il piacere del palcoscenico si unisce alla convivialità del buon cibo. Un momento di magia, tradizione e emozione che affonda le sue radici nelle antiche celebrazioni dedicate a Dioniso, e che ancora oggi rivive nel nostro patrimonio culturale. Preparati a scoprire come musica, teatro e gastronomia possano creare un connubio indimenticabile, capace di sorprenderti e coinvolgerti fino all’ultima nota.

Il legame fra teatro (o, più ampiamente, spettacolo) e cibo è antico, addirittura originario, nella nostra civiltà (come in altre, per la verità). Basterebbe pensare alle feste in onore di Dioniso che fanno da contesto (e forse da matrice) alle rappresentazioni tragiche e comiche nell'antica Grecia. L'importanza, nella cultura occidentale, del rapporto di lungo periodo fra mangiare e assistere a uno spettacolo è tale che, agli inizi del Cinquecento, un autore spagnolo avallò la derivazione di "comedia" da "comer", falsa etimologicamente ma fino ma un certo punto. Infatti, per secoli fu pratica consueta in tutta Europa quella di inframezzare tra una portata e l'altra dei banchetti interventi performativi di buffoni, musici, canterini.

