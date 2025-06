Metro chiusa per tre mesi Manfredi | Ecco cosa faremo per i cittadini VIDEO

Pochi giorni e una parte consistente dei cittadini napoletani dovrà affrontare un'inedita sfida: la chiusura temporanea della Linea 1 della metropolitana da Piscinola ai Colli Aminei, prevista dal 23 giugno 2025 per tre mesi. Ma non tutto è perduto: ecco cosa faremo per garantirvi mobilità e comfort, con iniziative pensate per affrontare questa fase di cambiamento e rafforzare il rapporto con la comunità. Un...

Pochi giorni e una parte consistente dei cittadini napoletani non potrà più contare sulla metropolitana. Il 23 giugno 2025 chiuderà per tre mesi il tratto della Linea 1 che va da Piscinola ai Colli Aminei. Una chiusura dettata da lavori improragabili, avendo raggiunto i 30 anni di esercizio. Un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Metro chiusa per tre mesi, Manfredi: "Ecco cosa faremo per i cittadini" (VIDEO)

