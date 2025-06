Meteo Weekend temporali improvvisi e rischio grandinate | le previsioni

Prepariamoci a un weekend all'insegna di forti emozioni meteo: temporali improvvisi e il rischio di grandinate torneranno a scuotere l’Italia tra sabato 21 e domenica 22 giugno. L’instabilità atmosferica continuerà a sorprendere, soprattutto nel pomeriggio, portando eventi intensi e imprevedibili. Restate aggiornati per proteggere voi e i vostri cari da questa variabilità imprevedibile. Continua a leggere per scoprire come affrontare al meglio questa sfida meteorologica.

Italia ancora alle prese con una elevata instabilità meteorologica nel corso del weekend. Tra sabato 21 e domenica 22 giugno assisteremo di nuovo alla formazione di improvvise celle temporalesche, sopratutto durante i pomeriggi, in grado di dare origine a fenomeni localmente molto intensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

