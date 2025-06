Meteo le previsioni in Campania per giovedì 19 giugno 2025

Se state pianificando le vostre attività in Campania per giovedì 19 giugno 2025, ecco le previsioni meteo aggiornate per una giornata all'insegna del tempo stabile e soleggiato. Con temperature che raggiungeranno i 32°C e brevi rovesci pomeridiani, è il momento di prepararvi al meglio. Scopriamo insieme cosa aspettarci per questa giornata, per vivere ogni momento con la massima tranquillità e attenzione alle variazioni climatiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 19 giugno 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3711m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 0.

