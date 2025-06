Meteo-incubo | la settimana peggiore dove volano le temperature

meteo incubo sta per abbattersi sull’Italia, con temperature che saliranno alle stelle e rendendo questa estate ancora più torrida e insostenibile. Dopo una breve tregua, il caldo tornerà prepotentemente, mettendo alla prova il nostro benessere e la nostra resistenza. Secondo gli esperti, questa fase di ondate di calore rappresenta uno dei momenti più caldi della stagione. Una sfida da affrontare con preparazione e attenzione, perché l’estate più calda si avvicina a grandi passi.

Temperature roventi in Italia a metà giugno. Dopo un primo anticipo d’estate caratterizzato da temperature elevate, la penisola ha appena beneficiato di una temporanea pausa grazie a piogge e temporali che hanno rinfrescato l’atmosfera in diverse regioni. Ma la tregua sarà breve: il caldo è destinato a tornare con forza nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta Il Messaggero, che ha interpellato l’esperto Edoardo Ferrara di 3bMeteo, una nuova fase di afa e temperature elevate è pronta a investire la penisola in concomitanza con il Solstizio d’estate, previsto per le 4.41 di sabato 21 giugno. Ferrara conferma: "Nuova intensificazione del caldo dopo un contenuto ridimensionamento nel weekend". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it