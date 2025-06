Meteo Giuliacci | 5 giorni di inferno attenzione al weekend

Preparati a un weekend di fuoco: dopo una breve tregua, il maltempo torna a scuotere l’Italia con nubifragi e venti impetuosi. La calma estiva sta per finire e l’anticiclone africano si appresta a tornare, portando insieme temperature elevate e condizioni meteorologiche estreme. Resta sintonizzato per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di caldo e fenomeni violenti, perché il vero inferno sta per ricominciare.

Negli ultimi giorni, il maltempo ha concesso una temporanea tregua dall’afa opprimente causata dall’anticiclone africano, portando fenomeni intensi come nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento in diverse aree dell’Italia. Questa pausa, tuttavia, è destinata a concludersi rapidamente. A partire da giovedì 19 giugno 2025, l’alta pressione di origine africana tornerà a rafforzarsi, estendendosi con decisione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Con essa arriveranno masse d’aria calda che innescheranno una nuova ondata di calore, segnando un netto rialzo delle temperature su gran parte del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Giuliacci: 5 giorni di inferno, attenzione al weekend

