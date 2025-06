Meteo giovedì in prevalenza soleggiato

Preparatevi a un fine settimana all'insegna del sole, con il meteo che favorirà giornate prevalentemente soleggiate in tutta Italia. Tuttavia, non mancheranno alcune sorprese: tra mercoledì e giovedì, un fronte instabile si avvicinerà, portando temporali sulla dorsale appenninica e possibili fenomeni intensi in alcune zone costiere. Rimanete aggiornati per non lasciarvi sorprendere da queste variazioni atmosferiche!

La situazione. Si posiziona tra l’alto Adriatico e l’Italia centrale si sposterà nei prossimi giorni verso sud, fino a raggiungere le nostre regioni meridionali. Il fronte collegato determinerà condizioni di instabilità mercoledì soprattutto sulla dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni localmente intensi nel pomeriggio e in locale sconfinamento alle coste tirreniche. Un copione simile è atteso per la giornata successiva, giovedì, quando il centro depressionario si porterà fin verso la Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali anche forti che si attarderanno fino a venerdì. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: giovedì - meteo - prevalenza - soleggiato

Meteo, tempo instabile: da giovedì arriva un ciclone temporalesco al Sud LE PREVISIONI - Maggio si rivela un mese caratterizzato da un'intensa instabilità meteorologica. Da giovedì, un ciclone temporalesco colpirà il sud Italia, portando con sé acquazzoni e temporali a ciclo diurno.

Oggi tempo in prevalenza soleggiato. Al primo mattino saranno possibili delle nubi basse. Nel pomeriggio il cielo sarà attraversato da nubi alte. Le previsioni meteo della provincia. Vai su Facebook

Meteo giovedì, in prevalenza soleggiato; Meteo. Fino a venerdì acquazzoni e temporali insisteranno su parte d'Italia. Ecco in quali regioni; Meteo: giovedì 27 maltempo critico. Piogge abbondanti e venti intensi: ecco dove.