Meteo | continua il caldo ma sono in arrivo forti temporali

Il sole splende ancora, ma l’orizzonte meteorologico si prepara a cambiare: forti temporali sono in arrivo, portando un’improvvisa svolta alle giornate calde. Dopo giorni di stabilità grazie all’anticiclone, nel weekend si prevede una diminuzione delle temperature e pioggia abbondante, principalmente sul Novarese e Vco. Rimanete sintonizzati per scoprire come affrontare al meglio questa variabile meteorologica!

Farà caldo, ma sabato sono possibili temporali anche forti, con temperature in calo su novarese e Vco. "L'anticiclone manterrà condizioni di stabilità fino a venerdì sul Piemonte, a parte qualche temporale di calore nel pomeriggio-sera sulle zone alpine occidentali - spiega Lorenzo Badellino.

