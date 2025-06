Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile

Se desideri pianificare al meglio i tuoi prossimi giorni, conoscere le previsioni meteo è fondamentale. La Protezione Civile della Regione Umbria ha appena aggiornato le previsioni per venerdì 20 e sabato 21 giugno, offrendo uno sguardo dettagliato sulle condizioni atmosferiche. Scopri cosa ci riserva il tempo e preparati con anticipo, perché sapere in anticipo il meteo è il primo passo per goderti al meglio ogni evento.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 20 e sabato 21 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il vortice depressionario insiste ancora sulle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Meteo, tempo instabile: da giovedì arriva un ciclone temporalesco al Sud LE PREVISIONI - Maggio si rivela un mese caratterizzato da un'intensa instabilità meteorologica. Da giovedì, un ciclone temporalesco colpirà il sud Italia, portando con sé acquazzoni e temporali a ciclo diurno.

Che tempo farà domani 19 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Che tempo farà nel weekend?

