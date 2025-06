Meteo | aria fresca in quota e temporali al Sud Temperature in rialzo nel weekend

Le condizioni meteorologiche di questa seconda metà della settimana sono caratterizzate da aria fresca in quota e temporali al Sud, con un lieve rialzo delle temperature nel weekend. La presenza di una piccola goccia d’aria fresca sta portando instabilità principalmente nelle regioni meridionali, dove si prevedono acquazzoni e temporali, soprattutto nel pomeriggio. Nonostante ciò, il clima tornerà a rasserenarsi, preparando il terreno per un fine settimana all’insegna di temperature in aumento e cieli più sereni.

Situazione sinottica in questa seconda metà della settimana che vede la piccola goccia d'aria fresca in quota portarsi sulle regioni del Sud. Giornata odierna che vedrà condizioni meteo instabili soprattutto sui settori meridionali con formazione di acquazzoni e temporali, più intensi nel corso delle ore pomeridiane. Anche i prossimi giorni continueranno a vedere un po' di instabilità pomeridiana.

Aria fredda, rovesci e temperature in calo poi il sole nel weekend: previsioni meteo Piemonte - Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si prepara a colpire il Piemonte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio, portando con sé rovesci e un abbassamento delle temperature.

