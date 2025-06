Messina Intesa Sanpaolo | Anche con dazi e conflitti non vedo recessione economica solo un rallentamento della crescita

In un contesto globale segnato da dazi e conflitti, Messina di Intesa Sanpaolo rassicura: non si prospetta una recessione, ma solo un rallentamento della crescita. L’Amministratore Delegato invita a un cambio di prospettiva, sottolineando che i problemi non devono essere visti come crisi. La fiducia nel dinamismo dell’economia italiana rimane viva, rafforzando l’ottimismo per il futuro, anche in tempi incerti.

Le dichiarazioni di Carlo Messina, Amministratore Delegato Intesa Sanpaolo: "Serve un cambio di approccio psicologico, non ogni problema è una crisi; la crescita continua, anche se più incerta" Carlo Messina, Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, in occasione della conferenza internazio.

