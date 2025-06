Messina catrame sulla piaggia nudista Pd | È un atto omofobo L’Arcigay | Denuncia in procura e prefettura

Un atto sicuramente omofobo, perché in quella spiaggia non ci sono motivi validi per impedire il naturale diritto alla libera fruizione. La vicenda del catrame sulla spiaggia nudista di Messina ha scatenato la reazione della comunità LGBTQ+ e delle associazioni come Arcigay, che hanno denunciato l’episodio alle autorità. Questo gesto intimidatorio si inserisce in un contesto di discriminazione che richiede una ferma condanna e un’azione decisa per tutelare i diritti di tutti.

Catrame sulla spiaggia della costa messinese per impedirne la fruizione ai naturisti, un “atto intimidatorio e discriminatorio contro la comunità Lgbtq+ ”, sostiene Rosario Duca, presidente di Arcigay Messina. Succede in un tratto di costa tra i più suggestivi, autorizzato per il naturismo. Ma qualcuno sembra non gradire e ogni anno all’esordio della stagione balneare getta catrame: “Un atto sicuramente omofobo, perché in quella spiaggia non tutti ma gran parte dei fruitori sono membri Lgbtq+”, indica il consigliere comunale del Pd, Alessandro Russo, che all’ennesimo gesto vandalico nel tratto di spiaggia naturista ha scritto un’interrogazione al sindaco Federico Basile, per chiedere “un’azione di pulitura dell’arenile interessato onde evitare inquinamento di più ampia parte della spiaggia” e “di attivare la polizia municipale così da avviare indagini per accertare le responsabilità di questi gravissimi atti, per perseguire e individuare gli ignoti soggetti che, per il terzo anno consecutivo, credono — con questi gesti violenti e inquinanti — di poter decidere della libertà dei cittadini quasi che la spiaggia fosse una cosa loro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Messina, catrame sulla piaggia nudista. Pd: “È un atto omofobo”. L’Arcigay: “Denuncia in procura e prefettura”

In questa notizia si parla di: catrame - atto - messina - omofobo

Messina, catrame sulla piaggia nudista. Pd: “È un atto omofobo”.

Catrame sulla spiaggia naturista di San Saba, la denuncia di Alessandro Russo - Ignoti, col favore delle tenebre, hanno cosparso la spiaggia naturista di capo Rasocolmo a San Saba con materiale oleoso e catrame. Riporta letteraemme.it