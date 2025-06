Messina amara | Italia fuori dalla Nations Cup di beach volley e infortunio per Reka Orsi Toth

Il beach volley azzurro attraversa un momento difficile, tra eliminazioni premature e infortuni che colpiscono le nostre stelle. Dopo il forfait di Messina Amara Italia e il trauma di Giada Bianchi ad Alanya, ora Reka Orsi Toth si aggiunge alla lista, ferita durante il riscaldamento della Nations Cup. Un inizio di stagione segnato da sfide e ostacoli, ma la passione degli atleti italiani rimane intatta: la strada verso il successo è ancora lunga e promettente.

Non c'è pace per il beach volley azzurro in questo scorcio di stagione. Dopo l'infortunio a Giada Bianchi ad Alanya (tempi di rientro ancora da valutare), ora è Reka Orsi Toth a doversi fermare. L'azzurra si è ritirata per una distorsione alla caviglia del piede destro, occorsale durante il riscaldamento della prima sfida di Nations Cup, la "Coppa Davis del beach volley", che quest'anno non vedrĂ  le Nazionali azzurre partecipare alla fase finale di Espinho. L' Italia femminile, che partiva con i favori del pronostico per il primo posto, si è dovuta ritirare dal torneo proprio a causa dell'infortunio di Orsi Toth, che si spera possa recuperare rapidamente, visto che si entra nel vivo della stagione.