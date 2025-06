Messi rimonta il Porto con una perla | l'Inter Miami sconfigge il Porto 2-1 Mascherano vicino agli ottavi

In un emozionante comeback, Messi guida l’Inter Miami alla vittoria contro il Porto con una prestazione da sogno. La squadra americana, grazie anche a Mascherano, si avvicina agli ottavi di finale del Mondiale per Club, lasciando i tifosi senza fiato. Un colpo di scena che conferma il talento e la determinazione dei protagonisti. Ora, l’obiettivo è chiaro: continuare a sognare e scrivere altre pagine di storia.

L`Inter Miami ribalta il Porto e si avvicina al passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo l`iniziale vantaggio di Aghehowa,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: porto - inter - miami - agli

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

Tra poche ore la partita inaugurale dei Mondiali per Club si giocherà alle ore 02:00 italiane ore 20:00 americane la sfida tra Al Ahly e Inter Miami. Saranno migliaia i tifosi della Squadra Egiziana questa sera in America. I tifosi egiziani dell l’Al Ahly sono rispetta Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB: biglietti venduti agli studenti a 4 dollari, regalati ai turisti dei CityTour e omaggiati a chi compra un tostapane. E sugli spalti figuranti che esultano per la squadra sbagliata Per scongiurare il rischio di stadi deserti la FIFA ha messo in ven Vai su X

Inter Miami-Porto, come si sono qualificate al Mondiale? Tra Supporters' Shield e ranking; Inter Miami-Porto LIVE alle 21; La magia di Messi lancia l'Inter Miami, Porto ko. Vince il Palmeiras.

Inter Miami-Porto 2-1, Messi decisivo con un gol su punizione. Americani vicini agli ottavi - Gli americani vanno sotto, poi la ribaltano in 7' con la prodezza dell'argentino e vedono la qualificazione agli ottavi di finale ... Secondo msn.com

La magia di Messi lancia l'Inter Miami, Porto ko. Vince il Palmeiras - Si chiude la seconda giornata del girone A: l'argentino pennella su punizione, servirà un miracolo all'Al Ahly e ai portghesi per accedere agli ottavi ... Da corrieredellosport.it