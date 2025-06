Messi mostra la sua classe ma Miami Trail nella Coppa del Mondo Club

Lionel Messi, il genio del calcio, ha ancora una volta dimostrato che la classe è eterna. Nella sfida tra Inter Miami e Porto ai Mondiali del Club 2025, il fuoriclasse argentino di 37 anni ha brillato con una prestazione che sfida ogni logica anagrafica. Nonostante l’inizio difficile, Messi ha acceso il campo con il suo talento ineguagliabile, lasciando tutti senza parole. La sua magia, ancora una volta, si conferma senza tempo.

Lionel Messi ha esemplificato la nozione di "classe è permanente" con una prestazione del primo tempo che sfida all'età per Inter Miami contro Porto nei Mondiali del Club. Miami è rimasto indietro dopo otto minuti quando Samu Aghehowa ha segnato dal rigore, ma è stato l'argentino di 37 anni che ha continuato a brillare, creando due volte buone possibilità per il suo ex compagno di squadra del Barcellona Luis Suarez. In entrambe le occasioni, tuttavia, Suarez riuscì a trovare solo il corpo di Claudio Ramos nell'obiettivo di Porto.

