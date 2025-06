Messi infinito punizione da sogno e Inter Miami vincente sul Porto!

Una notte indimenticabile ad Atlanta: Lionel Messi ha regalato un sogno ai tifosi dell’Inter Miami, siglando una punizione da infarto e trascinando la squadra alla vittoria contro il Porto. Il suo talento infinito e la freddezza sotto pressione si sono ancora una volta distinti, lasciando il segno nel Mondiale per Club. E questa è solo l’inizio di un’altra avventura stellare...

Lionel Messi ha messo la sua firma, l’ennesima su calcio di punizione della carriera, nella vittoria dell’Inter Miami sul Porto con il risultato di 2-1. RIASSUNTO – L’Inter Miami vince contro il Porto nella seconda giornata del gruppo A del Mondiale per Club con il risultato di 2-1. Notte da sogno in quel di Atlanta, dove il talento immenso del numero 10 ha illuminato anche gli Stati Uniti. La gara è iniziata con il gol su calcio di rigore di Samu Omorodion al minuto 6. Nel secondo tempo è partita la rimonta degli americani, che hanno dominato e meritato poi la vittoria. Telasco Segovia ha siglato il momentaneo gol del pari al 47?, quindi appena cominciata la ripresa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Messi infinito, punizione da sogno e Inter Miami vincente sul Porto!

GOAL | Inter Miami 2-1 Porto | Messi WHAT A FREE KICK FROM MESSI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://x.com/DAZNFootball/status/1935795447840333857/video/1… Vai su X

Leo Messi e l’Inter Miami tornano in campo nel Mondiale per Club FIFA 2025, pronti a sfidare il Porto ? Dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, vi aspettiamo questa sera alle 21.00, in diretta su #Italia1 e live su Mediaset Infinity, con Inter Miami - Porto #FIF Vai su Facebook

