In un sorprendente tentativo di comunicazione, le Forze di difesa israeliane hanno diffuso un messaggio in farsi, invitando gli iraniani preoccupati a contattare il Mossad, il servizio segreto estero di Israele. Ispirandosi all’approccio delle agenzie di intelligence statunitensi, questa mossa strategica apre nuove prospettive nelle operazioni di outreach e spionaggio internazionale. Ma quali sono le implicazioni di questo gesto innovativo?

Le Forze di difesa israeliane hanno preso ispirazione dall’intelligence statunitense, in particolare dalla Central Intelligence Agency. Ieri hanno diffuso un insolito comunicato in farsi per consigliare agli iraniani preoccupati per la situazione nel Paese di prendere in considerazione l’idea di contattare il Mossad, il servizio di spionaggio all’estero. Proprio come l’agenzia statunitense da alcuni anni diffonde messaggi in russo, cinese, farsi e coreano per reclutare risorse in particolare in Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. “Cari cittadini iraniani”, scrivono le Froze di difesa israeliane sul canale X in farsi (aperto nel 2019), “comprendiamo la vostra difficile situazione, data la durezza delle condizioni create dal regime. 🔗 Leggi su Formiche.net