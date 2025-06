Messaggi da finti operatori Asl per prosciugare il conto l' allarme

Attenzione, cittadini! Finti operatori dell'ASL Salerno stanno tentando di truffare telefonicamente, mettendo a rischio i vostri risparmi. L’azienda sanitaria stessa ha diffuso un avviso sui propri canali social, invitando a essere vigili e a riconoscere i segnali di questo raggiro. Non lasciatevi ingannare: conoscere le truffe in atto è il primo passo per proteggere voi stessi e i vostri conti. Restate informati e diffondete il messaggio!

Finti operatori dell'Asl Salerno tentano truffe telefoniche. L'allarme arriva dalla stessa azienda sanitaria, attraverso il proprio canale Facebook, dal quale è partito un messaggio che chiede agli utenti di prestare la massima attenzione ad alcuni numeri di telefono. La segnalazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Messaggi da finti operatori Asl per prosciugare il conto, l'allarme

In questa notizia si parla di: finti - operatori - allarme - messaggi

Livorno, finti operatori bancari truffano anziani e si fanno accreditare 45mila euro: arrestati - A Livorno, due cittadini e un campano sono stati arrestati con l’accusa di aver truffato anziani, facendosi accreditare circa 45mila euro, considerati i risparmi di una vita.

La storia di Venezia non ha mai contemplato il “vietato l’ingresso”. Ora con queste proteste contro Bezos, che messaggio diamo? Che Venezia non è una città ospitale? Che qualcuno sparerà ai turisti con le pistole ad acqua? Ne ho parlato al Corriere Vai su Facebook

Messaggi da finti operatori Asl per prosciugare il conto, l'allarme; Tentativi di truffa telefonica con falsi operatori: l’ASL Salerno lancia l’allarme; Finti operatori dell'acqua a Covo cercano di entrare nelle case: l'allarme del Comune.

“Occhio alle truffe telefoniche”, l’allarme del Comune di Alghero - Tentate truffe telefoniche da finti operatori comunali, l'amministrazione di Alghero mette in guardia i concittadini. Segnala sassarioggi.it

Attenzione ai finti messaggi Asl che rubano la tua identità digitale - Nelle ultime ore sono tornati alla carica i finti messaggi Asl che, sfruttando come esca l'autorità di questo ente, cercano di rubare l'identità digitale ... Secondo msn.com