Meret rinnova ma Manna prende un altro portiere | Ngonge sblocca l' affare Milinkovic-Savic

Il Napoli si prepara a blindare Meret con un rinnovo imminente, ma la vera rivoluzione è alle porte: Manna lavora già a un colpo di scena tra i pali, mentre Ngonge e Milinkovic-Savic sono pronti a rivoluzionare il mercato. La rosa si arricchisce di talento e strategia, segnando un nuovo capitolo tra ambizioni e programmazione. In questa fase cruciale, il club dimostra di saper costruire il futuro passo dopo passo. E il meglio deve ancora arrivare.

La firma sul rinnovo di Alex Meret è a un passo, ma non è questa la fine della storia. È solo l'inizio. Il DS Giovanni Manna è già al lavoro per un clamoroso secondo colpo tra i pali, con una mossa strategica che potrebbe sbloccare tutto. Il Napoli costruisce le sue fondamenta e contemporaneamente progetta il futuro. In una dimostrazione di forza e programmazione, il club ha definito tutti i dettagli per blindare il suo numero uno, per poi lanciare subito dopo un'offensiva a sorpresa per un secondo portiere di altissimo livello. Un doppio binario che testimonia la nuova, aggressiva mentalità del club. 🔗 Leggi su Napolissimo.it