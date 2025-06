Mercoledì | Tim Burton sbarca a Giffoni!

Imperdibile per gli appassionati di cinema e di atmosfere gotiche! Mercoledì, il genio visionario Tim Burton, in occasione dell’arrivo della seconda stagione di “Mercoledì” su Netflix, si ferma a Giffoni per incontrare giovani talenti e amanti del suo stile unico. Un’occasione imperdibile per scoprire le sue ispirazioni e segreti dietro le quinte. Un momento che promette emozioni e sorprese, rendendo questa edizione ancora più memorabile.

L’estate più oscura di sempre può ufficialmente cominciare. In occasione dell’arrivo su Netflix della seconda stagione di “Mercoledì” – con la parte 1 disponibile dal 6 agosto e la parte 2 dal 3 settembre – Tim Burton torna in Italia! Venerdì 25 luglio l’iconico regista sbarcherà al Giffoni Film Festival 2025, per incontrare i giurati della 55esima edizione, in programma dal 17 al 26 luglio. Un momento unico che promette di essere indimenticabile. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams ( Jenna Ortega ) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: mercoledì - burton - sbarca - giffoni

In arrivo "Mercoledì 2", il dietro le quinte con Tim Burton e il cast - In attesa della seconda stagione di "Mercoledì" su Netflix, arriva mercoledì 2 il dietro le quinte con Tim Burton e il cast.