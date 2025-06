Mercoledì – Stagione 2 | una clip anticipa le conseguenze della morte avvenuta nella prima stagione

Se sei un appassionato di Mistero e suspense, non puoi perderti l'attesissima seconda stagione di Mercoledì. Netflix ha appena rilasciato una clip che anticipa le conseguenze della tragica morte avvenuta nella prima stagione, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Con un nuovo possibile antagonista all’orizzonte, questa stagione promette colpi di scena sorprendenti e rivelazioni sconvolgenti. L’appuntamento è dal 6 agosto 2025, quando i primi episodi arriveranno in anteprima: preparati a scoprire cosa si nasconde dietro l’oscurità.

Netflix ha pubblicato una clip della seconda stagione di Mercoledì che finalmente affronta la morte di un personaggio importante della prima stagione e introduce un potenziale nuovo cattivo. La seconda stagione di Mercoledì arriverà sul servizio di streaming a partire dal 6 agosto 2025, con i primi quattro episodi in anteprima in questa data e i restanti quattro in uscita il 3 settembre 2025. La seconda stagione vedrà l’arrivo di numerosi nuovi personaggi, uno dei quali può essere visto in azione alla Nevermore nel nuovo teaser di Mercoledì. 🔗 Leggi su Cinefilos.it