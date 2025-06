Mercoledì – Stagione 1 la spiegazione del finale

La prima stagione di Mercoledì ci ha tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo episodio, svelando il vero colpevole dell'omicidio di Nevermore e gettando le basi per nuove avventure. Jenna Ortega ci ha regalato una interpretazione indimenticabile, portandoci nel mondo misterioso della giovane Addams. Scopriamo insieme cosa ha riservato il finale e quali sfide attendono Mercoledì nel futuro.

La fine della prima stagione di Mercoledì rivela finalmente il vero assassino e risolve il mistero dell'omicidio di Nevermore, risalente a 30 anni fa, ma pone comunque le basi per futuri conflitti per Mercoledì Addams. Basato sui personaggi de La famiglia Addams di Charles Addams, Mercoledì segue la figlia maggiore della famiglia, interpretata da Jenna Ortega, mentre viene mandata alla Nevermore Academy, una scuola per emarginati soprannaturali. La natura gotica, il tono impassibile e le ossessioni omicide di Mercoledì le tornano utili mentre indaga su un misterioso omicidio che coinvolge la sua famiglia e minaccia la vita di tutti gli emarginati.