Mercoledì S2 | Tim Burton tra gli ospiti di Giffoni 2025

Preparati a immergerti nel mondo magico e oscuro di Tim Burton, che sarà tra gli ospiti dell’edizione 2025 di Giffoni Film Festival! Con il tema dedicato alla seconda stagione di Mercoledì, il regista porterà la sua straordinaria visione in una kermesse che si trasformerà in un vero e proprio Nevermore estivo. Un’occasione unica per scoprire i retroscena di una delle serie più attese e lasciarsi coinvolgere dalla fantasia senza confini di Burton.

Tim Burton sarà tra gli ospiti dell’edizione 2025 di Giffoni Film Festival: il tema sarà la presentazione della seconda stagione di Mercoledì. In occasione del lancio su Netflix dei nuovi episodi della serie Mercoledì (la prima tranche il 6 agosto), il regista Tim Burton sarà presente al Giffoni Film Festival ed incontrerà i giurati, trasformando la celebre kermesse campana in una sorta di Nevermore Academy estiva. Burton, che in carriera ha appassionato il pubblico mondiale con pellicole iconiche come “ Beetlejuice – Spiritello Porcello ”, “ Batman ”, “ Edward mani di forbice ”, “ Nightmare before Christmas ”, “ Ed Wood ”, “ Il mistero di Sleepy Hollow ”, “ Big Fish – Le storie di una vita incredibile ”, “ La sposa cadavere ”, “ Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street ”, “ La Fabbrica di Cioccolato ”, “ Frankenweenie ”, firma la regia di 4 episodi della seconda stagione di Mercoledì. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Mercoledì S2 | Tim Burton tra gli ospiti di Giffoni 2025

In questa notizia si parla di: mercoledì - burton - ospiti - giffoni

In arrivo "Mercoledì 2", il dietro le quinte con Tim Burton e il cast - In attesa della seconda stagione di "Mercoledì" su Netflix, arriva mercoledì 2 il dietro le quinte con Tim Burton e il cast.

Il Giffoni Film Festival 2025 punta in alto. Il primo ospite internazionale annunciato per questa nuova edizione è il regista Tim Burton, autore dell'acclamata serie tv Netflix Mercoledì, che, a breve, tornerà su Netflix per una seconda imperdibile stagione. Il regist Vai su Facebook

Tim Burton ospite al Giffoni Film Festival per il lancio di Mercoledì 2; Tim Burton ospite al Giffoni Film Festival 2025; Tim Burton al Giffoni Film Festival: Presenterà la seconda stagione di Mercoledì.