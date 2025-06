Mercoledì | il teaser presenta Steve Buscemi come nuovo preside di Nevermore!

Preparati a scoprire il lato più oscuro di Nevermore Academy: il teaser rivela Steve Buscemi nel ruolo del nuovo preside Barry Dort, portando un tocco di mistero e sorprendente talento. Dopo l’addio della preside Weems, la scuola si trasforma sotto una nuova guida, mentre l’attesa cresce per questa stagione ricca di suspense e colpi di scena. La collaborazione tra Buscemi e il visionario Tim Burton promette di regalare emozioni indimenticabili.

La Nevermore Academy si prepara a riaprire i battenti per il secondo semestre, e con un importante cambiamento! Dopo la tragica scomparsa della preside Larissa Weems (Gwendoline Christie) nella prima stagione, Steve Buscemi assume il ruolo del nuovo preside, Barry Dort. Questa nuova stagione di Mercoledì su Netflix segna un’emozionante riunione tra Buscemi e il registaproduttore esecutivo Tim Burton, la loro prima collaborazione dai tempi di Big Fish del 2003. La Famiglia Addams al completo a Nevermore. La seconda stagione di Mercoledì promette una vera e propria “riunione di classe” per gli ex studenti di Nevermore, Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán), genitori della nostra tenebrosa protagonista, Mercoledì (Jenna Ortega). 🔗 Leggi su Nerdpool.it