Mercoledì | arriva la seconda stagione e Tim Burton torna in Italia

Prepariamoci a un’estate all’insegna del cinema e dell’immaginazione: il celebre regista Tim Burton torna in Italia, questa volta per incontrare i giovani giurati del Giffoni Film Festival 2025, in un evento imperdibile previsto per venerdì 25 luglio. Con il suo stile unico e opere che hanno segnato generazioni, Burton promette di rendere questa esperienza indimenticabile. Un’occasione da non perdere per gli appassionati del grande schermo e della creatività senza confini.

In occasione dell’arrivo su Netflix della seconda stagione di “ Mercoledì ” Tim Burton torna in Italia. Venerdì 25 luglio l’iconico regista sbarcherà al Giffoni Film Festival 2025, per incontrare i giurati della 55esima edizione, in programma dal 17 al 26 luglio. Un momento unico che promette di essere indimenticabile. Burton, che in carriera ha appassionato il pubblico mondiale con pellicole iconiche come “ Beetlejuice – Spiritello Porcello ”, “Batman”, “Edward mani di forbice”, “Nightmare before Christmas”, “Ed Wood”, “Il mistero di Sleepy Hollow”, “Big Fish – Le storie di una vita incredibile”, “La sposa cadavere”, “Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street”, “La Fabbrica di Cioccolato”, “Frankenweenie”, firma la regia di quattro episodi della seconda stagione di Mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mercoledì: arriva la seconda stagione e Tim Burton torna in Italia

