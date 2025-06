Mercoledì 2 svelato il primo trailer e Tim Burton sbarca al Giffoni Film Festival

Mercoledì 26 agosto si svela il primo trailer della tanto attesa seconda stagione di Mercoledì, mentre Netflix sorprende i fan con un nuovo teaser. L’entusiasmo cresce, e l’attesa si fa palpabile: il celebre regista Tim Burton sarà al Giffoni Film Festival, venerdì 25 luglio, per incontrare il pubblico e svelare i retroscena del suo coinvolgimento in questa affascinante produzione. Un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e mistero!

Nuovo villain di mercoledì stagione 2 svelato - Il mondo dello spettacolo è in fermento: il nuovo villain di Mercoledì, stagione 2, ha finalmente fatto il suo ingresso trionfale, catturando l’attenzione di fan e critica.

