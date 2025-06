Mercedes-Benz inaugura i primi due Classic Partner italiani

Mercedes-Benz dà il via a una nuova era con l’apertura dei primi due Classic Partner italiani: Bonera a Brescia e Rossi a Perugia. Questi punti di riferimento saranno il cuore pulsante per collezionisti e appassionati desiderosi di scoprire e valorizzare l’heritage senza tempo del brand. Un’occasione unica per immergersi nel mondo delle icone Mercedes-Benz e celebrare la passione per la storia automobilistica.

In questa notizia si parla di: mercedes - benz - primi - italiani

