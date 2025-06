Mercato Saraceno Michele Fenati in concerto con il tributo a Dalla e Battisti

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Mercato Saraceno! Sabato 21 giugno alle ore 21, piazza Mazzini si trasformerà in un magico palcoscenico sotto le stelle, con il concerto di Michele Fenati dedicato alle leggende della musica italiana Lucio Dalla e Lucio Battisti. Un evento imperdibile che farà battere il cuore di tutta la comunità, unendo passione, musica e magia in una serata da ricordare. Non mancare!

Il cuore di Mercato Saraceno batterà al ritmo della grande canzone d’autore sabato 21 giugno alle ore 21, quando piazza Mazzini si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle per ospitare il concerto di Michele Fenati, con il suo omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, due icone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Mercato Saraceno, Michele Fenati in concerto con il tributo a Dalla e Battisti

In questa notizia si parla di: mercato - saraceno - michele - fenati

Rombo dei motori delle auto da drifting, bellezze e mille piadine divorate: in migliaia alla due giorni a Bora di Mercato Saraceno - Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione del 'Festival dei Motori' a Bora di Mercato Saraceno, che ha raccolto quasi 4000 visitatori in due giorni.

Mercato Saraceno, una serata sotto le stelle con le canzoni di Dalla e Battisti: Michele Fenati in concerto il 21 giugno; Mercato Saraceno si anima con un'estate di teatro, musica e tradizione; Mercato Saraceno si accende con “Palcoscenici d’Estate 2025”: un’estate tra cultura, musica e tradizione.

Concerto dedicato a Dalla e Battisti - A Mercato Saraceno, sabato 21 giugno, alle 21, in Piazza Mazzini, Michele Fenati si esibirà in concerto: ’Lucio’, Dalla ... Scrive msn.com

Mercato Saraceno, un’estate “spettacolare” - Oltre 30 eventi di spessore sono in programma questa estate a Mercato Saraceno: Filippo Graziani, Eugenio in via di Gioia, Roberto Mercadini, Guido Catalano, Borgo Sonoro, Magneda Cuntadena, Big Fish, ... Da corrierecesenate.it