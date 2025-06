Mercato Lazio | rinnovo in vista per Vecino tentativo per Fabbian in mediana

Il calciomercato della Lazio si anima con importanti segnali di rinnovo e tentativi di rafforzamento. Se da un lato Vecino, nonostante qualche battuta d'arresto, sembra destinato a restare, dall'altro si fa strada l'idea di un tentativo per Fabbian, giovane talento in mediana. La società biancoceleste punta a consolidare la rosa, mantenendo un equilibrio tra esperienza e giovani promesse. E il mercato Lazio si prepara a vivere un'altra fase cruciale, alla ricerca del giusto mix per puntare in alto.

Roma 19 giugno 2025 – Sembrava pronto per la lista partenti, invece la sua stella sembra destinata a riempire almeno per un'altra stagione il cielo biancoceleste. Dopo aver blindato Pedro con un nuovo contratto annuale, merito della meravigliosa stagione giocata dal mago spagnolo quest'anno, lo stesso sta per accadere anche con Matias Vecino. Il giocatore dell'Uruguay non ha brillato in questo campionato, un infortunio lo ha tenuto ai box per diversi mesi, togliendo un elemento prezioso alla squadra e accorciando drasticamente le rotazioni in mediana. Nonostante questo però il suo rientro per il finale di stagione ha mostrato ancora una volta quelle qualità che gli hanno permesso di restare a livelli così alti per tanti anni.

