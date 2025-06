Mercato Juventus quel club vuole sfruttare il buon esordio del giocatore di sua proprietà per chiedere soldi subito! Può scattare il braccio di ferro

Il mercato della Juventus si infiamma: il club sfrutta l’entusiasmante esordio di un giocatore per spingere per un’uscita immediata e ottenere i fondi necessari. Tra vittorie e trattative in corso, l’attenzione si concentra sul futuro della rosa e su come gestire le richieste economiche del club proprietario. È un momento decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa intricata situazione.

Mercato Juventus, adesso quel club batte cassa! Vorrebbe soldi subito per liberarsi del giocatore e cederlo in bianconero. Sono ore caldissime per il mercato Juventus: da un lato la squadra di Tudor che ha battuto l' Al Ain 5-0 nella sfida d'esordio al Mondiale per Club, dall'altra una dirigenza che sta già lavorando per allestire la rosa della prossima stagione. Una squadra di cui potrebbe ancora fare parte Randal Kolo Muani, anche se non in prestito. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il PSG potrebbe cogliere di sorpresa la Juve con una richiesta ben precisa: il club campione d'Europa sarebbe intenzionato a chiedere soldi subito per monetizzare.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

