Mercato Juventus parla Chiellini | Confronto quotidiano con Tudor costruiremo una squadra competitiva In questo momento c’è una priorità

Il mercato juventino si infiamma con le parole di Chiellini, che rassicura i tifosi sulla competitività della squadra. Tra confronti quotidiani con Tudor e strategie mirate, la Juventus si prepara a costruire un roster all’altezza delle sfide future. La priorità è il presente, ma la progettazione per il domani non si ferma: una squadra forte e coesa è il nostro obiettivo, e presto vedremo i frutti di questo impegno.

Mercato Juventus, Chiellini assicura: «La squadra sarà competitiva». Le dichiarazioni prima del fischio d’inizio di Al Ain Juve. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni sul match d’esordio al Mondiale per Club. SUL MERCATO – «Sicuramente c’è un confronto quotidiano con Igor. In questo momento la priorità è la partita. C’è tutta la dirigenza che sta pensando al futuro, con i giusti tempi costruiremo una squadra competitiva per la prossima stagione». L’INTERVISTA DI GIORGIO CHIELLINI A DAZN PRE AL AIN JUVE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com