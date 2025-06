Mercato immobiliare in ripresa Affitti brevi e trasformazioni urbane trainano il valore delle case

Il mercato immobiliare di Torino ridefinisce il suo futuro: tra affitti brevi, trasformazioni urbane e nuove opportunità, le case tornano a brillare di valore. Questa mattina, nell’evento presso la sala Massena dell’Ascom di Confcommercio, è stato svelato il 'Borsino immobiliare 2025', un prezioso strumento che anticipa le tendenze del settore. Il 2024 si preannuncia come l’anno della rinascita, con una crescita che coinvolge investitori e famiglie alla ricerca di nuove occasioni.

Questa mattina, nella sala Massena dell'Associazione commercianti (Ascom) di Confcommercio, è stato presentato il 'Borsino immobiliare 2025', realizzato dalla Federazione italiana mediatori agenti d'affari (Fimaa). Il mercato immobiliare torinese torna a crescere: nel 2024 le compravendite. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Mercato immobiliare in ripresa. Affitti brevi e trasformazioni urbane trainano il valore delle case

In questa notizia si parla di: immobiliare - mercato - ripresa - affitti

Abitazioni e classi energetiche: il trend nel mercato immobiliare bolognese - Nel 2024, il mercato immobiliare bolognese ha rivelato un trend preoccupante: oltre il 60% delle compravendite ha interessato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

Il mercato immobiliare di Padova continua a registrare buoni risultati, con più compravendite (+6,4%) e prezzi stabili. Tuttavia, i canoni di affitto sono in forte aumento a causa della mancanza di offerta di immobili. Cosa sta accadendo? ? Le nuove costruzioni Vai su Facebook

Mercato immobiliare in ripresa. Affitti brevi e trasformazioni urbane trainano il valore delle case; Mercato immobiliare: previste 36 mila compravendite per il 2025, rallentati invece gli affitti; Mercato immobiliare in graduale ripresa, affitti e prezzi ancora in crescita.

Mercato immobiliare in ripresa. Affitti brevi e trasformazioni urbane trainano il valore delle case - Anche le quotazioni medie sono state registrate in lieve rialzo ... Secondo torinotoday.it

Mercato immobiliare: previste 36 mila compravendite per il 2025, rallentati invece gli affitti - Sono i Comuni non capoluogo del Lazio ad aver avuto un maggior aumento nel campo immobiliare con un incremento pari al 3,7% ... Da roma.corriere.it