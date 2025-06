Mercato. Dopo Leardini, ecco Pollone. Altro rinforzo per Dell’Agnello.

Il mercato della pallacanestro si infiamma con nuove mosse e colpi di scena. Dopo la partenza di Giacomo Leardini e il ritorno di Luca Pollone, l’obiettivo di RivieraBanca è rafforzare ulteriormente il roster per affrontare al meglio la prossima stagione. La squadra si prepara a un’estate intensa, con operazioni strategiche che potrebbero fare la differenza. E le sorprese non sono finite…

Rbr è attiva e si è fatta trovare pronta dopo il ko in finale promozione con Cantù. I primi colpi sono in dirittura d'arrivo. Dopo Giacomo Leardini, ala forte in uscita da Vigevano, ecco Luca Pollone, che dovrà percorrere pochi chilometri di A14 per passare dall'Unieuro Arena di Forlì al Flaminio di Rimini. L'ala piccola classe '97, su cui era in corsa anche la Fortitudo, è vicinissima a RivieraBanca e andrebbe a comporre un roster su cui la dirigenza sta lavorando fin dal giorno successivo a gara 3 a Desio. Il piano in caso di permanenza in A2 era pronto e i tasselli cominciano a comporsi. Pollone porta in dote i 6 punti di media con 3.