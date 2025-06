Mercato auto UE e USA sotto assedio | margini in calo mentre la Cina avanza

Il mercato automobilistico globale attraversa un momento di profonda trasformazione: mentre UE e USA sono sotto assedio, con margini in costante calo, la Cina si affaccia con forza crescente. Nella sala riunioni di Alixpartners a Milano, Luca De Meo è al centro delle attenzioni, simbolo di un settore in rapida evoluzione. Le sue recenti dimissioni da Renault e il passaggio a Kering testimoniano come le sfide e le opportunità si intreccino in questa fase cruciale.

Aleggava la figura di Luca De Meo nella sala riunioni della sede milanese della società di consulenza Alixpartners. L’occasione era la presentazione alla stampa del celebre rapporto annuale sullo stato di salute dell’industria automobilistica mondiale, ma inevitabilmente qualche battuta è stata riservata alle improvvise dimissioni del manager italiano dai vertici di Renault, da lui rilanciata e abbandonata per passare al lusso di Kering. « De Meo è un uomo intelligente, è uscito al momento del suo maggior successo » ha commentato Dario Duse, numero uno di Alixpartners in Italia. Duse ha ricordato che nel settore del lusso sono numerosi i manager provenienti dal mondo automotive, specie nella gestione di produzione e logistica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mercato auto UE e USA sotto assedio: margini in calo, mentre la Cina avanza

