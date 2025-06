Mercatale bus finisce contro un albero | ferito l’autista

Una serata che si è trasformata in un momento di paura e preoccupazione a Mercatale, quando un autobus di Autolinee Toscane ha improvvisamente sbattuto contro un albero, mettendo in allerta l’intera comunità. L’incidente, avvenuto alle 22 di mercoledì 18 giugno, ha coinvolto l’autista, rimasto ferito ma soccorso tempestivamente. La dinamica dell’incidente solleva interrogativi e ci ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale.

Mercatale (Firenze), 19 giugno 2025 – Paura nella serata di mercoledì 18 giugno all'ingresso di Mercatale, nel comune di San Casciano in Val di Pesa, per un incidente stradale. Un bus di linea di Autolinee Toscane è andato a finire contro un albero al lato della strada. Ferito e soccorso da un'ambulanza l'autista. Tutto è successo intorno alle 22. Il mezzo, che aveva finito la corsa intorno alle 20:50, stava lasciando Mercatale e procedendo in direzione San Casciano, quando prima del bivio di Luiano, l'autista ha perso il controllo ed è finito contro l'albero. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

